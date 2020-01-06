志效激嬲男網民　Momo親筆信回應戀情

Momo透過親筆信首度回應與希澈的戀情，而志效則因在與粉絲對話時使用貶低男性的用語而激嬲網民。

韓國女團TWICE的23歲日本成員Momo（平井桃）去年8月被爆與男團Super Junior（SJ）的36歲成員金希澈已秘戀兩年，當時雙方事務所都否認戀情，指二人只是關係親近的前後輩，但本月2日再有韓媒報道二人正在熱戀中的消息，希澈終於大家認戀Momo，Momo隨後亦透過事務所承認正與希澈拍拖。

而Momo今日在官方粉絲網上載親筆信，向粉絲送上新年問候及首度親自開腔回應戀情：「每年ONCE（TWICE粉絲名）都與我們留下不同的記憶，我和ONCE一起創造的回憶也是每年都不一樣，所以希望2020年能比2019年帶給ONCE更多幸福和回憶，我的目標是為ONCE創造更多幸福的記憶，還有和你們溝通更多。」

Momo對2020年一開始便因被爆戀情而嚇倒粉絲而感到抱歉：「其實在寫這封信時也感到很苦惱，擔心會帶給ONCE們更大的傷害，雖然很小心翼翼，但我經常和ONCE們對話，我想用我的方法和ONCE溝通，所以正在寫信給你們。」她又指希望粉絲和TWICE今年都身體健康，即使生活上有辛苦的事，或者因為TWICE而感到生氣，但TWICE會努力為粉絲帶來更多幸福的事。

另外，隊長志效去年12月4日在日本舉行的《MAMA音樂頒獎禮》上，因中途離座，又沒有與隊友一起上台領獎，因此惹來猜測，她與粉絲在付費程式內聊天程式中的對話昨日曝光，她指當時只是因為身體不適而離座：「經常有搏人注意的人『嗡嗡』，所以告訴大家，我只是身體不舒服，真的不好意思，有機會攻擊我肯定很有趣，我的身體不舒服，又有甚麼辦法？」而「嗡嗡」的原意是嘟嚷，是被指屬於女權份子貶低男性的網絡用語，因此引起不少男網民不滿，更有網民要求志效退團。

成員Sana與娜璉事後均有發文安撫粉絲，Sana在文中說：「沒有事比我的人因為我而感到傷心更痛苦，因為我們都是人，所以偶爾會犯錯，也可能令人感到失望，有時候會有無意中令ONCE失望，我們只是想成為ONCE的力量，不是想令你們感到辛苦。」而娜璉則指若覺得頭痛或不想做任何事時，會關上手機電源和寫日記，叫粉絲稍作休息，不要想太多。