小丑贏蝙蝠俠！華堅擊敗基斯頓封帝狂爆粗

現年45歲的美國著名男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑DC漫畫改編的話題作《JOKER小丑》（Joker）以大熱姿態奪金球獎影帝！

在片中有神級演出的華堅擊敗兩大熱門《萬千痛愛在一身》的康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）以及《極速傳奇：褔特決戰法拉利》（Ford V. Ferrari）的「小丑宿敵」曾飾演「蝙蝠俠」的基斯頓比爾（Christian Bale）奪獎！

今次是華堅從影以來第6度提名金球獎，2006年他憑音樂傳記片《弦途有你》（Walk The Line）獲喜劇／歌舞片組最佳男主角。

向來出名「有性格」的華堅領取獎時第一時間將個獎放在地上，之後他感謝競爭對手時更激動到不停爆粗，搞到台下的嘉賓唔知畀咩反應，之後提及導演Todd Phillips時，他自認係麻煩友。亦稱自己從來唔想得罪人，亦有多謝未婚妻影星朗妮瑪娜（Rooney Mara）。此外，他亦提到環保問題，仲唔怕得罪在場眾星叫人唔好搭私人飛機。他發言時間太長的關係，最後大會起音樂「請」他落台！