今年首個國際影視界盛事、第77屆金球獎於香港時間今晨洛杉磯舉行,因偷食人夫許志安導致敗走美國兼形象破產嘅藝人黃心穎亦有睇直播,熱愛演戲嘅佢竟然唔係為捧各影星場,而係晒出主持力奇基維爾(Ricky Gervais)嘅截圖,表示:「Is it weird to love this guy?(愛這個人是否很奇怪?)」似乎去完美國一排,擇偶條件都有所唔同喎!

其後佢又分享美國同志名嘴艾倫迪珍妮絲(Ellen DeGeneres)獲頒Carol Burnett成就獎嘅截圖,大嗌:「Yaaaaaaaasssss」相當戥對方開心!有網友就指佢一連向兩個名主持「致敬」,唔通密謀復出後轉做主持晒口技,又或者做清談節目,搵同路人一齊講吓心路歷程?