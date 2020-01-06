金球獎得獎表：《從前有個荷里活》成大贏家

《第77屆金球獎》完滿結束，《從前有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）獲3獎成為大贏家，包括歌舞/喜劇組最佳電影、最佳劇本、畢彼特（Brad Pitt）亦贏最佳男配角。森曼達斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》（1917）則爆冷奪得劇情組最佳電影與最佳導演兩獎。

第77屆金球獎得獎名單：

電影組

劇情組最佳電影：《1917：逆戰救兵》

歌舞/喜劇組最佳電影：《從前有個荷里活》

劇情組最佳男主角：華堅馮力士《JOKER小丑》

劇情組最佳女主角：雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

歌舞/喜劇組最佳男主角：Taron Egerton《搖滾太空人》

歌舞/喜劇組最佳女主角：Awkwafina《別告訴她》

最佳男配角：畢彼特《從前有個荷里活》

最佳女配角：羅拉丹恩《婚姻故事》

最佳導演：森曼達斯《1917：逆戰救兵》

最佳外語片：《上流寄生族》（南韓）

最佳動畫：《Missing Link》

最佳劇本：昆頓塔倫天奴《從前有個荷里活》

最佳原創配樂：Hildur Guðnadóttir《JOKER小丑》

最佳原創歌曲：《(I'm Gonna) Love Me Again》《搖滾太空人》

電視組：

劇情組最佳電視劇：《傳媒家族繼承人》

歌舞/喜劇組最佳電視劇： 《邋遢女郎》

最佳迷你劇/電視電影：《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

劇情組最佳男主角：Brian Cox《傳媒家族繼承人》

劇情組最佳女主角：Olivia Colman《王冠》

歌舞/喜劇組最佳男主角：Ramy Youssef《Ramy》

歌舞/喜劇組最佳女主角：Phoebe Waller-Bridge《邋遢女郎》

最佳迷你劇/電視電影最佳男主角：羅素高爾《聲大夾惡：鐵幕後的新聞王國》

最佳迷你劇/電視電影最佳女主角：米雪威廉斯《Fosse/Verdon》

最佳迷你劇/電視電影最佳男配角：Stellan Skarsgård《切爾諾貝爾：傷心的兒童》

最佳迷你劇/電視電影最佳女配角：柏翠茜亞雅奇《The Act》