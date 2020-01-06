新片入圍國際電影節！溫碧霞喜獲老公送戒指

藝人溫碧霞（Irene）演出的新片《墮落花》近日接獲喜訊，打入2020年度「第8屆絲綢之路國際電影節」，身在峇里島享受家庭樂的Irene表現興奮：「好開心，入圍咗競賽電影！（有冇信心攞埋金像獎影后？）哈哈！希望啦，不過未上畫已經入圍咁多影展已經好開心，代表大會都喜歡呢部電影，真係好大鼓勵，無論攞唔攞到女主角，未上畫已經咁好口碑，已經好滿足，我當攞咗㗎啦！」更指該劇乃近年演出以來最具挑戰性的角色：「呢個角色令我深深體會到人性對於感情上不能自拔，不斷放縱同墮落，感情往往係最令人刻骨銘心。」

放假享受家庭樂

而Irene向公司申請了三星期慶祝聖誕及新年長假，盡情享受家庭樂，先飛峇里再轉飛美國，日前再折返峇里繼續享受陽光與海灘，見她手上除了一直戴着的結婚巨鑽外，突然再多了一隻金戒指，問到是否老公Kenny所送？她甜到漏笑說：「係呀，係Kenny送嘅，不過呢隻（金戒指）係之前送的，今年聖誕禮物Kenny都係送戒指，我覺得自己真係好幸福，Kenny真係我嘅Perfect Man（完美老公）。 」