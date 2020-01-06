《丫鬟大聯盟》劇透：其進被揭私會月盈

第六集 (01/06)

霍奔（潘志文飾）收留月皎（湯洛雯飾）在霍府，當燕貞（劉思希飾）的通房丫鬟。燕貞借故到西廂找有為（謝東閔飾），投懷送抱。有為心裏只有月皎，對燕貞沒有半點非分之想。其進（洪永城飾）與月盈（黃心穎飾）以小紙條暗通消息，被日光（李霖恩飾）無意中發現。其進在無溪工房私會月盈，日光來到，勸止二人；此時，裘正（鄭子誠飾）、之姵（郭少芸飾）、雲英（張慧儀飾）尋至，終於發現其進與月盈關係，大為震怒。之姵指責月盈勾引其進，其進維護月盈。之姵決定將月盈嫁出去，其進忍痛放棄月盈，並爭取為她挑選夫婿。裘正偷賣舊兵器圖利被霍奔發現，再降職。

第七集 (01/07)

之姵定下七日限期，要將月盈嫁出。其進千挑萬選，也找不到合適人選。燕貞向有為表白，有為坦承早有婚約，燕貞竟表示甘願當妾侍。月盈得知其進放棄自己，傷心不已。裘正看穿其進有心拖延，不想月盈嫁出去，下令將月盈許配給管家諸葛齊（黃建東飾）。在限期前，其進憶起好友宋晚燈（譚偉權飾）心地善良、樂於助人，是個好男人，其進求晚燈幫忙娶月盈。晚燈早已視月盈為嫂子，其進動之以親情，晚燈勉強答應。月盈出嫁之日，其進買醉，發現難捨月盈。

第八集 (01/08)

在迎娶月盈當日，晚燈偷龍轉鳳，假扮與月盈拜堂，實則與意中人成親。月盈得知其進真心真意，並隨其進回府。月盈假裝患上天花，裘正下令將婚事暫緩。霍奔試探有為，有為正直不阿，霍奔大為欣賞。裘正巧遇嫣羽樓私妓楚楚，對她一見傾心。月盈為拉近與其進距離，心生妙計。陳環（黎振燁飾）欲帶月盈離開，月盈拒絕。朝廷有令，不許官員召私妓。裘正為了一親楚楚香澤，甘願犯險。翌日醒來，裘正發現自己置身楚楚房內，官兵闖至，裘正當場被揭發。

第九集 (01/09)

裘正被關進刑部牢中，之姵、雲英與其進分別變賣首飾及抵押裘府，用銀兩疏通官員，裘正終獲釋。之姵與雲英得知裘正因為色心起而被捕，氣得將裘正趕出房。燕貞偷進西廂，發現有為的意中人竟是月皎。裘正被降至九品官，之姵無奈將家丁丫鬟賣給其他人家，只留下月盈和日光。有為發現月皎曾於妓院工作，難以面對。裘正搶走贖回裘府的銀兩，企圖偷運私鹽圖利，險被官兵逮捕。債主臨門，其進不忍兩位娘親受苦，決心考取功名，重振家聲。

第十集 (01/10)

其進用功讀書，月盈擔心其進成功重振裘府，二人的距離便會愈來愈遠。有為發現自己誤會月皎，月皎卻對有為感失望。燕貞處處留難月皎，霍奔得知燕貞立心不良，決定讓月皎和有為出府。燕貞以死威脅，要霍奔買試題。霍奔愛女心切，只好答應。燕貞以試題作交換條件，要有為高中狀元後，娶她為正室。有為答允，二人立字為據。月皎得悉燕貞與有為之約，萌生去意。月盈、月皎均不希望其進和有為高中，決定聯同一眾丫鬟，進行反作弊。