造假累事　X1停工兩個月最終決定解散

去年8月出道的X1因造假風波而停工近兩個月，最終難逃解散命運。

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》今年7月爆出造假風波，製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範因涉詐騙及受賄等而被拘留，連累第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1停工近兩個月，製作公司CJ ENM的代表理事許敏回上月呈開記招為造假一事道歉，並表示會全力支援兩隊組合重啟活動，不過CJ方面一直未與各成員所屬的事務所達成協議。

而CJ今日與11名X1成員的所屬事務所見面，商討今後的活動計劃，會議開始前，已有報道指成員的事務所均傾向終止X1的活動，而Plan A、樂華、TOP Media、MBK、Woollim、DSP Media、Starship及Brand New Music事務所今日傍晚就發表聯合聲明，指各事務所本來以全員達成協議為原則，但因為未能取得共識，故決定解散組合。

X1是於去年7月19日透過《Produce X 101》選出，於8月27日正式出道，出道後一直受解散風波困擾，未能亮相主要電視台的節目，更不能接拍廣告，並於11月因安俊英等人被拘留而停工至今。