《黃金有罪》劇透：蕭正楠同張兆輝爭女反目

第一集 (01/06)

八十年代初，香港的尚業銀行向濚木集團提出收購西穆酒店，兩間公司的主席沈岳泰（林韋辰飾）與榮木桐（張兆輝飾），一夜之間身家暴漲。木桐好友錢永進（蕭正楠飾）卻斯人獨憔悴，其股票行面臨倒閉危機，永進向木桐求救，豈料木桐發放假消息，永進與好友陸小虎（何遠東飾）損失慘重，加上永進目睹意中人水敏晶（姚子羚飾）與木桐糾纏不清，一怒之下與木桐反目。香港回歸前景未明，濚木集團股價應聲下跌，木桐命下屬莊帶喜到泰益財務借貸，遭新上任的總經理詹猜阻撓。未幾，詹猜被發現陳屍郊野……

第二集 (01/07)

木桐、帶喜（洪永城飾）被帶返警署協助調查，二人獲釋後，帶喜往找前女友水敏婷訴苦。永進認定木桐是殺人兇手，唯獨敏晶相信木桐清白。永進提醒敏晶，她根本不認識真正的木桐。回到1977年，木桐從泰國畏罪潛逃香港，展開其漫長奮鬥人生路……唐發集團二少唐昊峰（黃智賢飾）將迎娶女秘書周明月（陳自瑤飾），惜婚事遭母親與大哥唐昊山（曾航生飾）反對，昊峰卻一意孤行。敏晶一家租住永進家的大房，剛在香港落腳的木桐亦認識了永進，木桐、永進、敏晶三人命運，從此糾纏不清……

第三集 (01/08)

一無所有由的木桐在香港隱姓埋名，並改名重新開始。木桐積極擴大社交圈子，打算在港創一番事業。敏晶三母女搬進永進家，永進弟弟錢永杰（何廣沛飾）對敏婷（陳 瀅飾）一見鍾情，永進誤會敏晶一家都是貪慕虛榮之人，反對二人來往；永進與敏晶則成歡喜冤家。木桐積蓄快要散盡，掏出父親馬勝利所送的金佛牌，憶起父親當年的悲慘遭遇，令其人生觀扭轉……木桐從此亡命天涯，獨自逃到香港避難；木桐以為來到香港，一切將會變好之際，卻收到來自泰國的噩耗。

第四集 (01/09)

木桐在城中富豪會所當侍應，作為他踏上成功之路的第一步。永進、帶喜、小虎夢想一朝發達，遂合作投資股票，貪心的帶喜無意中聽到馬房必勝貼士，竟將三人的公款全數押注，可惜一鋪清袋……敏晶母區玉嬋眼見女兒有意進修會計，不惜到處籌錢，幸好敏晶表哥杜柱國（張達倫飾）主動伸出援手。昊山找來明月前男友破壞昊峰婚禮，昊峰得悉是昊山從中作梗後怒打他，這一幕被永進拍下。木桐為討好昊峰，使計勸服永進交出菲林；昊峰對木桐留下深刻印象。

第五集 (01/10)

永進、小虎為公款一事，再登門與帶喜對質；帶喜向他們提出另一發達大計。明月嫁入唐家後，始終未能改變唐家上下對她的成見，昊峰在唐發集團的地位，更因此被昊山取代。明月低聲下氣與昊山講和，昊峰看在眼內。敏晶父親欠債，連累永進家被淋紅油，當警察的永杰挺身為敏婷出頭。昊峰與泰國商人在會所洽談生意，木桐洞悉對方欲欺騙昊峰，暗中提點。昊峰為報答木桐再三襄助，力邀他加入集團效力，木桐喜出望外之際，卻重遇龍坤的手下。