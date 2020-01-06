終於搵到人陪！吳浩康自覺同李靖筠好夾

歌手吳浩康（Deep）孖師妹李靖筠（Gladys）為ViuTV節目《Chill Club》錄影，二人表示會合唱《他都不愛我》，Deep笑言：「終於搵到人陪我唱，呢首歌係同Joey（容祖兒），邊敢搵第二個、但我知Fans好想聽，總算搵到個Partner再唱。」想有固定Partner？他指：「工作上冇話定嘅。（私下呢？）想就一定想，但都不得不隨緣。」笑問Gladys可會覺得師兄經常換畫好花心？她大反應說：「黐線！我係邊個？有咩資格批評佢嘅私生活呢？佢有佢自由度，絕對尊重佢嘅決定。」

希望有機會出合唱歌

Deep表示跟Gladys好老友，希望有機會出合唱歌：「覺得同佢都好夾，大家又鍾意唱歌，如果搵到啱作品、有好嘅發揮都可一試。」餘下還有兩個音樂頒獎禮，問到Deep可有信心攞獎？他坦言沒多想，反而想專注於本年大計：「好快就會派新歌，同埋想拍多啲片，例如Camping。（你之前都有搵舊愛鍾舒漫拍，會搵崔碧珈？）暫時未必，可能會轉新主題玩Solo。」至於開騷計劃，他指希望以全新面貌會Fans：「一直都未了紅館心願，要集中火力！」