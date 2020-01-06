同P先生Long D！陳慧敏珍惜傾偈時間

歌手陳慧敏（Vivian）到新城電台宣傳新歌《莫名哀傷》，提到因唱遊之旅而展開了一場浪漫Long D，在土耳其遇上異地情緣P先生，Vivian冧爆說：「同佢乜都傾，好珍惜傾偈時間，因為我哋冇眼神交流、身體接觸，又有5個鐘時差，所以溝通好重要，佢啱啱喺土耳其搵到工，不過宿舍冇WiFi，佢每日早、午、晚都會行落一條街去附近學校借WiFi，呢個拍拖模式好得意、好Sweet，每次見佢Online都好珍惜。（會即刻擺埋手頭上嘅嘢？）咁又未至於，明白到每日搵到對方都唔係必然。」又大讚男友好努力維繫戀情，故「獎勵」對方一齊過情人節，2月飛土耳其會情郎。問到父母是否知道她拍拖？她謂父母透過社交網得知，還反問她是否嚟真：「我會用行動證明，要誠實面對自己。（對感情有信心？）有，但唔會諗太多，但到依家嗰感覺都好真實。」

講到遊埃及期間遇非禮一事，她稱只有媽媽被蒙在鼓裏：「爸爸知，全家都夾埋唔畀媽媽知，驚佢諗太多。（爸爸有問你件事？）冇，佢見到我安全返到屋企就冇事。」雖然她坦言對事發經過仍歷歷在目，不過她決定有日要跳出框框：「會再獨自去埃及征服呢個地方。（冇陰影？）有㗎，都有一段時間曾經唔再信任何人，但好彩最後冇『落閘』，先識到男友，懷住正面嘅心先遇到好事，依家都可以好坦然咁講，如果呢件事發生喺街，我諗我會有勇氣去反抗，喺密室喪失咗勇氣，變得焦慮，但如果女性獨自去旅行真係要小心。」

她指新歌《莫》是一首消化不快情緒的歌，本想去年推出，但並不合時：「有好多唔好嘅事，社會嘅事、旅行嘅事、世界嘅事，探討人點解唔開心，往往有好多事嗰傷口都唔係自己度，但都會身同感受，因為愛世界、有慈悲心，要識搵出口處理，我嘅話會用行動去令自己開心。」