洩浴照！李靄璣爆林奕匡私穩

歌手林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）日前在社交網上載夫婦「浴」照，不過身材 fit爆的Rikko卻穿上浴袍，而老公就着t裇、牛仔褲，在巨型浴缸中扮玩「鴛鴦戲水」。

Rikko受訪時表示，因老公之前分別到美國進修及非洲做義工等有幾個月，而她工作又忙，兩人未有時間出外旅行好好相處，於是就在具紀念性的日子留港慶祝，日前租了酒店過二人世界，她說：「見個浴室又大又靚，咪貪玩影輯相留念吓囉，我間中都會影啲好玩同有意思嘅相，再放喺social media同大家開心Share。（會唔會考慮拍夫妻寫真？）唔會啦。」

問到兩公婆可有浴室趣事？她大爆Phil「私穩」：「我問佢沖涼佢使乜調到啲燈最光，佢就話喜歡睇得清楚啲。」而她就愛在柔和的燈光下入浴，有時還會點蠟燭，令身心全程放鬆。近年受社會氣氛影響，商演活動大減，問主力做活動主持的她，收入可受影響？Rikko直認：「去年七月簽咗新經理人公司，嗰陣工作量算穩定，但係到11及12月時，同去年相比，工作量真係少咗成5至6成，好彩新一年都嘅booking同查詢又活躍番，依家會用平常心面對，有工作會把握機會，有空檔咪去進修吓，如似我認真梗學唱歌，有時我都會同老公Jam歌。」快將農曆新年，Rikko打算和老公到陽光與海灘的地方過個熱辣辣農曆年。