黃心穎又嚟喇!近日頻頻喺社交網出沒嘅黃心穎,今日晒出一個新形象示人,見佢剪咗個齊陰頭,並戴上口罩,仲以英文留言叫大家注意衞生:「戴口罩、勤洗手,好好保護自己。」而好友莊思明亦留言大讚心穎個新髮型:「I like your new hair ,Yes need to protect ourselves, 而(依)家d(啲)菌好犀利,Have to be careful」唔通心穎諗住換個新髮型,咁就可以「改頭換面」?網民都話佢諗得太簡單了!