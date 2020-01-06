胡鴻鈞同「醫生」分手：真係揼心口！

事隔一年終推出新作《沒身份妒忌》的胡鴻鈞（Hubert），今晚於尖沙咀舉行新歌兼MV發布會，獲好友吳若希及其老公Alex支持之餘，不少得一班忠實Fans，座無虛席！講到新歌，Hubert自爆是故事主人翁：「曾經擁有（女友），但唔識珍惜，失去先嚟後悔。（呢段情係幾時？）10幾歲嘅初戀，依家都仲有偈傾，不過佢都就嚟結婚。（有請你？）冇，佢好似係海外結婚。（首歌一出佢咪知講緊佢？）有睇報道就會知，但佢做醫生好忙都唔得閒睇。」記者笑指他「識食」搵醫生做女友，他說：「（分咗）真係揼心口！之後拍拖就識珍惜，都唔想再拍散拖，想長遠穩定。」

澄清同蔡思貝係好友

早前爆他暗撻蔡思貝，問到女方是否好人選？他笑住再三澄清雙方只是朋友關係，又大讚對方好勇敢，企出嚟代自己澄清關係：「因為我一直都冇活動出嚟見大家，今次等我做番男人企出嚟解釋！我哋係好朋友。（有機會發展？）冇諗呢樣嘢，佢拍劇好忙。（十日密會三次咁密？）真係順路車佢返工。（佢有請番你食飯報答？）同事幫手啫，唔使請食飯。」至於問到蔡思貝是否心中杯茶？他未有正面回應，只表示將來事將來先算，又「取笑」對方：「佢依家拍《踩過界2》係哨牙造型，真係要諗諗先。（佢私下唔係哨牙。）箍咗牙先算！」

問到擇偶首選條件是醫生？他表示任何職業都得，但求啱Feel，追問新一年願望是搵好對象？Hubert反指最想身體健康：「前日同周柏豪、洪永城打完籃球周身痠痛，搞到要去針灸，但其實我有做開Gym，都估唔到自己咁潺，去針灸個醫師見我頸椎移位都問我個頭係咪撞過。（依家身體情況？）OK，有定期覆診同做物理治療，都冇影響日常生活。」

否認被「雪藏」

對於早前有傳他被「雪藏」，現出歌為「解凍」，Hubert否認傳聞並解釋：「去年頭到中就拍《降魔的2》、年底就發生意外，之後就一直休息，咁就一年。」續指同公司關係良好，是自己要求回復健康身體才復工：「娛樂圈呢條唔好漫長，唔會心急。新歌凌晨一出，就排網上音樂平台首位，同我打咗支強心針！」