圓夢開紅館騷　AGA獲救命恩人來港捧場

環球歌手江海迦（AGA）等了七年，終於如願今年4月3及4日在紅館舉行首個演唱會，屆時她將會演繹廿多首由自己操刀創作的作品，是首位以全自創歌曲踏上紅館舞台的香港女歌手，她說：「真係七年啱啱儲夠歌去開騷，我覺得呢個時間不多也不少。」出道至今，AGA好堅持自己創作自己的作品，想營造屬於自己Style的廣東歌，經過多年的鍛煉及訓練，她笑說：「我覺得依家準備好做紅館騷。」

滑雪出意外撼頭

今次開騷，AGA開心分享她的救命恩人會來港捧場，並自爆17歲剛畢業就孖摯友到韓國旅行，怎料滑雪時出意外撼到頭失去意識，她憶述：「嗰個係人造滑雪場，有啲地方變冰，我一路滑停唔到，直接剷入一間餐廳，冇咗意識，模糊中知有人抱住我，原來係其中一個韓國男仔團友。」她指當時情況危急，但落山唯一方法是搭纜車：「嗰時我意識模糊，知佢扶住我，我個好朋友喺身邊，咁啱個團又有兩個香港嘅護士，佢哋一齊睇住護送我落山，再送我去醫院。」

幸沒長期後遺症

AGA當時除了腦震盪，頭骨更撼裂並有出血情況，但因言語不通，醫院方面也不敢亂幫她開刀，在當地留醫兩日後即返港入院治療，她笑說：「醫生一睇就知有滲血，冇得做手術，要等傷口自行愈合，因為有輕微腦震盪，所以有段時間會頭痛好辛苦，但好彩冇長期後遺症。」回望這個恐怖經歷，她笑說：「我發覺一路追夢時候，好多人喺自己身邊守護住，喺生死關頭，我覺得如果冇呢個朋友，我都未必有命開紅館。」

與摯友同實現願望

她透露其實與韓國朋友一直沒有聯絡，但對方忽然私訊她的好友表示已買飛來港睇其演唱會，她笑說：「我朋友問我記唔記得佢，我話梗記得，個朋友仲話會集合晒當日個團嘅韓國朋友嚟睇，真係好得意，因為開騷帶番好多回憶畀我。」她表示音樂帶畀她好多朋友，笑說：「我同摯友嘅關係由嗌交開始，我最記得同佢一個承諾，大家話將來最想做乜？佢話要做一個最靚嘅大肚婆，我就話好想過海時有自己張海報，呢個係真實故事，幾難以置信地大家嘅願望今年一齊實現，佢啱啱生咗個小朋友，我有紅館嘅演唱會海報，真係magical（不可思議）！」

場地：銅鑼灣YoofHex

服裝：I.T

髮型：Gary Sun from Hair@M

化妝：Vanessa Wong