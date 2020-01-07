東方日報C1：華堅小丑稱帝狂爆粗遭滅聲

全球矚目的影壇盛事《第77屆金球獎》揭盅，飾演「小丑」的美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）眾望所歸大熱稱帝，他興奮得連環爆粗，即場被「滅聲」！ 而現年31 歲的中韓混血女星Awkwafina，憑出色表現寫下光輝一頁，成為史上首位亞裔金球影后！

頒獎禮於香港時間昨晨在美國洛杉磯舉行，華堅憑《JOKER小丑》的瘋狂忘我演出，以及激減50磅配合角色，擊敗曾演「蝙蝠俠」的《極速傳奇：福特決戰 法拉利》（Ford V. Ferrari）的基斯頓比爾（Christian Bale）及《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas），奪得劇情組最佳男主角。今次是華堅第六次獲提名，並繼2006年憑《弦途有你》（Walk The Line）獲歌舞 / 喜劇組影帝後再次得獎。

向來「有性格」的華堅領獎時激動到不停爆粗，令大會要即場「滅聲」，講詞被大量消音，台下 觀眾則大多表情呆滯冇反應。他向導演「耍冧」並自踩是「麻煩友」，但其實從來不想得罪人。同 時向影星未婚妻朗妮瑪娜（Rooney Mara）示愛，但因夾雜粗口，令愛的宣言支離破碎。對於外間 指基斯頓及安東尼奧是其勁敵，他說：「We all know there's no fxxking competition between us ！（我哋都知道，所謂嘅競爭根本唔X存在！）」他盛讚入圍演員的表現都是最美麗及令人着迷，是啟發自己良多的老師，而自己只是個「Fxxking student」！最後他寸現場眾星，呼籲不要再搭私 人飛機以支持環保，又直斥頒獎禮變質為廣告時段，雖然未有爆粗，但疑「唔啱聽」，同樣被消音。

雲妮靠茱地食胡

而劇情組最佳女主角落在美國女星雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）手上， 她憑已故荷里活傳奇茱地嘉蘭（Judy Garland）傳記片《星夢女神：茱地嘉蘭》 （Judy）大熱封后。她在金球曾兩獲影后及一次最佳女配角殊榮。 頒獎禮另一焦點，必數歌舞 / 喜劇組方面，現年31歲的中韓混血女星、原名林家珍的Awkwafina，成為史上首位亞裔金球影后！她憑中國家庭題材催淚片《別告訴她》（Farewell）首獲提名便一擊即中，奪得歌舞 / 喜劇組最佳女主角。她致詞時表示 以往從未出席金球獎，多謝片中飾演祖母的中國老牌女星趙淑珍，以普通話尊稱對方為「趙老師」，並表示把獎項獻給父親及天上的母親。Awkwafina本是饒舌歌手，轉行拍戲後參演多部人氣作品如《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's Eight）與《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level），接下來更會參演亞裔班底的漫威超英片《上氣》。Taron Egerton則憑英國男歌手艾頓莊（Elton John）傳記片《搖滾太空人》（Rocketman）爆冷於此組別稱帝，他指角色改變其人生，並多謝艾頓莊及母親。

《1917》爆冷擸最佳電影

英國導演森曼達斯（Sam Mendes）憑第一次世界大戰 片《1917：逆戰救兵》，爆冷連環捧走最佳導演與劇情組最佳電影，擊敗《婚姻故事》（Marriage Story）與《愛爾 蘭人》（The Irishman）兩大熱門。他稱電影沒有大卡 士，很難開拍，故希望藉今次 獲獎吸引更多人入場欣賞。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：