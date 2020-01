東方日報C1：華堅小丑稱帝狂爆粗遭滅聲

全球矚目的影壇盛事《第77屆金球獎》揭盅,飾演「小丑」的美國男星華堅馮力士(Joaquin Phoenix)眾望所歸大熱稱帝,他興奮得連環爆粗,即場被「滅聲」! 而現年31 歲的中韓混血女星Awkwafina,憑出色表現寫下光輝一頁,成為史上首位亞裔金球影后!

頒獎禮於香港時間昨晨在美國洛杉磯舉行,華堅憑《JOKER小丑》的瘋狂忘我演出,以及激減50磅配合角色,擊敗曾演「蝙蝠俠」的《極速傳奇:福特決戰 法拉利》(Ford V. Ferrari)的基斯頓比爾(Christian Bale)及《萬千痛愛在一身》(Pain and Glory)康城影帝安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas),奪得劇情組最佳男主角。今次是華堅第六次獲提名,並繼2006年憑《弦途有你》(Walk The Line)獲歌舞 / 喜劇組影帝後再次得獎。

向來「有性格」的華堅領獎時激動到不停爆粗,令大會要即場「滅聲」,講詞被大量消音,台下 觀眾則大多表情呆滯冇反應。他向導演「耍冧」並自踩是「麻煩友」,但其實從來不想得罪人。同 時向影星未婚妻朗妮瑪娜(Rooney Mara)示愛,但因夾雜粗口,令愛的宣言支離破碎。對於外間 指基斯頓及安東尼奧是其勁敵,他說:「We all know there's no fxxking competition between us !(我哋都知道,所謂嘅競爭根本唔X存在!)」他盛讚入圍演員的表現都是最美麗及令人着迷,是啟發自己良多的老師,而自己只是個「Fxxking student」!最後他寸現場眾星,呼籲不要再搭私 人飛機以支持環保,又直斥頒獎禮變質為廣告時段,雖然未有爆粗,但疑「唔啱聽」,同樣被消音。

雲妮靠茱地食胡

而劇情組最佳女主角落在美國女星雲妮絲維嘉(Renee Zellweger)手上, 她憑已故荷里活傳奇茱地嘉蘭(Judy Garland)傳記片《星夢女神:茱地嘉蘭》 (Judy)大熱封后。她在金球曾兩獲影后及一次最佳女配角殊榮。 頒獎禮另一焦點,必數歌舞 / 喜劇組方面,現年31歲的中韓混血女星、原名林家珍的Awkwafina,成為史上首位亞裔金球影后!她憑中國家庭題材催淚片《別告訴她》(Farewell)首獲提名便一擊即中,奪得歌舞 / 喜劇組最佳女主角。她致詞時表示 以往從未出席金球獎,多謝片中飾演祖母的中國老牌女星趙淑珍,以普通話尊稱對方為「趙老師」,並表示把獎項獻給父親及天上的母親。Awkwafina本是饒舌歌手,轉行拍戲後參演多部人氣作品如《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)、《盜海豪情:8美千嬌》(Ocean's Eight)與《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level),接下來更會參演亞裔班底的漫威超英片《上氣》。Taron Egerton則憑英國男歌手艾頓莊(Elton John)傳記片《搖滾太空人》(Rocketman)爆冷於此組別稱帝,他指角色改變其人生,並多謝艾頓莊及母親。

《1917》爆冷擸最佳電影

英國導演森曼達斯(Sam Mendes)憑第一次世界大戰 片《1917:逆戰救兵》,爆冷連環捧走最佳導演與劇情組最佳電影,擊敗《婚姻故事》(Marriage Story)與《愛爾 蘭人》(The Irishman)兩大熱門。他稱電影沒有大卡 士,很難開拍,故希望藉今次 獲獎吸引更多人入場欣賞。

