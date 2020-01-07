放天燈尋找周杰倫　李莉台灣蝦碌充電

ViuTV廣告女皇李莉（Lily）早前生日，與男友飛到台灣慶祝，玩足八日，並自爆「蝦碌嘢」：「本身係住5至6間酒店，但臨出發前男友先發現台北其中一日酒店未畀錢未confirm，結果冇咗，要即刻再搵一間。我哋先飛去台中，返去台北又發現訂少咗晚酒店，又要即時搵，結果去八日住咗七間酒店。」

此行對Lily有特別意義，因為男友上年同家人去過台灣，但男友好想帶她放一次天燈：「佢想留番個機會同我一齊放，我哋兩個都冇放過，所以專程去十份放，雖然好似好小事、好普通，好多人都放過天燈，但對我嚟講，佢記得佢應承過嘅嘢同佢份心意，所以我係好開心。」

猴硐同喵星人交歡

男友又帶她到淡水的淡江中學，該處就是當年周杰倫執導的電影《不能說的秘密》拍攝場地：「幾浪漫同驚喜，因為我哋都好鍾意套戲，去到嘅時回憶套戲，真係好浪漫呀！」二人又到侯硐貓村，原來他們都是貓奴，她說：「喺條村見到好多流浪貓，村民、遊客對啲貓好友善，會同佢哋玩，餵佢哋食嘢，當地好鄉村、好樸素，見到啲貓咪自由自在喺度曬太陽，又鍾意同人玩。」

每日瞓到自然醒

由台中返到台北，他們沒有特別編排行程，每日瞓到自然醒，她說：「真係好耐冇放假，每日起身就淨係諗去邊度食嘢同邊度玩，好放鬆。」身為跑步教練的她笑言之前講過要食得健康，戒飲可樂同糖份飲品，但去到台灣都好難忍口：「好誇張試過一日裏面飲咗三杯黑糖珍珠奶茶，不過唔緊要啦，返到香港先開始執行番健康嘅飲食計劃。」