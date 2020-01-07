【娛場】朱薰提媽咪爆喊 細So老婆人在野

一個是EQ滿分的育兒高手，一個是主張自然教育的浪人媽媽，朱薰與陳穎楠會有咩火花？

曾推出過育兒書的DJ潮媽朱薰，湊細路自有一套見解，她的教育方式是多與仔女傾偈，不斷講道理，絕對是耐性大考驗。相反，同樣是商台DJ的蘇耀宗(細SO)和太太陳穎楠(Wing)則是採取自然教育，兩夫妻更索性攜同仔仔搬入貝澳，一家四口過住浪人生活，阿Wing甚至笑言自己根本是「放養式湊仔」！究竟呢兩個媽媽會擦出咩火花？

茉莉公主金句

Life's a magic carpet ride

經選拔突圍而出，晉身電台做DJ的朱薰，一做便是19年。說到入行經歷，她感慨「要係呢度得到一張枱，絕對唔容易，就算得到一張枱，人工都比較少啲嘅，但最重要嘅係做到自己想做嘅事。」向來敢言且口才了得的她，性格似足Jasmine公主(《阿拉丁》)，「遇到唔啱嘅事，一定要講出嚟」。然而對於自己有話直說，傷害到至親，她亦感到十分愧疚。她說︰「其實我真係好多謝媽媽，就算有時我會指責佢，頂撞佢，但佢都依然會幫我湊細路‥‥‥」

寶嘉康蒂金句

Make your own path

個性「男仔頭」，自細鍾意通山跑的陳穎楠，估唔到曾是怪獸家長，最初更與細So有嚴重的教育分歧。她說︰「我個仔6個月大嗰陣，我已經報定晒Playgroup，準備幼稚園面試，但我老公就叫我定啲嚟，唔駛太緊張。」後來，兩夫妻商量過，決定由城市搬入大嶼山，從此不只仔仔讀書Happy，一家生活亦猶如電影《風中奇緣》的Pocahontas般自由自在。阿Wing又大讚細So Man爆，她說︰「佢起咗間樹屋之後，啲仔當佢神咁拜，其他老公見到都表示好大壓力，話佢做壞規矩。」

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」，明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人，展現她們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡的變身過程。今集就請來兩種風格的媽媽朱薰和陳穎楠，想知道她們不為人知的一面，立即收看【娛場】啦！