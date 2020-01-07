發文為爭議道歉　志效長期恐懼曾接受藥物治療

韓國女團TWICE去年12月4日在日本舉行的《MAMA音樂頒獎禮》上，因中途離開歌手席，又沒有與隊友一起上台領獎，因而惹來猜測，她前日與粉絲在付費程式內聊天時，親自解釋中途離座的原因：「經常有搏人注意的人『嗡嗡』，所以告訴大家，我只是身體不舒服，真的不好意思，有機會攻擊我肯定很有趣，我的身體不舒服，又有甚麼辦法？」

對話曝光後，不少網民鬧爆志效態度差，而「嗡嗡」是嘟嚷的意思，被指是女權份子用來貶低男性的網絡用語，引起不少男網民不滿，但亦有網友指該詞語在網上廣泛被使用，而志效只是批評寫惡意留言的人，不認為志效的發言有問題。

而志效今日凌晨在官方粉絲網發文為最近的爭議道歉，並指自己從去年開始便受謠言困擾：「去年3月左右，在完全不像話的謠言中，出現了我的名字，從那時候開始，我便開始害怕面對其他人，我在機場落淚的原因，是因為大家正在相機拍我、看着我和對着我大叫，令我感到很害怕為恐懼，我很害怕大家不知道會用甚麼目光來看我。」而去年3月正是男星鄭俊英被爆散布偷拍性愛片，志效被謠傳是其中一名受害人的時候，她當時曾被拍得在機場落淚。

志效去年8月被爆與男歌手姜丹尼爾拍拖，她坦言在私生活被公開後，便有很多謠言傳出，令她感到不安、憂鬱和恐懼，就算要在其他人面前說一句話、在舞台上演出一次，都會感到很畏懼和辛苦，她指自己曾到醫院求診，接受心理輔導，亦有接受藥物治療，但並沒有太大幫助，在日本《MAMA》上對要在那麼多人的場合上演出，感到十分痛苦。

志效指從出道開始，她便看過無數負面、嘲弄和侮辱她的說話，雖然受到很大傷害及十分生氣，但因為她有她的職業，亦有粉絲的存在，所以選擇忍耐，而作為藝人和偶像，今後就算有甚麼事發生，她都會努力做好自己，她最後亦對粉絲說：「我們已經很幸福快樂，不想將珍貴的時間花在其他地方，很抱歉要大家操心，對不起，也謝謝你們。」