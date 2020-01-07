IZ*ONE有望復工　X1成員拍片多謝粉絲

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》去年7月爆出造假風波，節目製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範因涉詐騙及受賄等而被拘留，連累第三季《Produce 48》及第四季《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1停工近兩個月，製作公司CJ ENM上月在記者會上為造假一事道歉，並表示會全力支援兩隊組合重啟活動，CJ方面昨日與X1各成員的事務所代表見面，可惜未能達成共識，故決定解散組合。

MBK事務所昨晚在官方Instagram上載X1出身的李翰潔與南道賢的短片，李翰潔在片中說：「大家透過新聞得知消息時，肯定很驚訝，想跟大家說，真的很對不起，在參加節目期間，真的學到很多東西，獲得很多經驗，也遇到了很多好人，真的很幸福，我不會忘記大家的愛戴。」

南道賢則表示：「在活動期間，真的學到很多，也獲得很多愛戴，非常幸福，我不會忘記作為X1成員一起獲得的珍貴經驗，很感到X1的哥哥和眾多工作人員，也真心感謝一直支持我們的One It（X1粉絲）。」南道賢又指會努力在短時間內以好的面貌跟大家見面。

至於同樣從去年11月開始停工的IZ*ONE就有望復工，有消息指她們有機會在本月內重新開始組合活動，CJ方面表示：「關於IZ*ONE重啟活動，我們正在樂觀地討論中。」