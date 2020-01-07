畀人呃感情！譚嘉儀險再中招：係玩家

歌手譚嘉儀到電台宣傳新碟，表示上來節目分享戀愛經驗，笑言：「近幾年冇經驗，細個嗰啲囉。」她又提到歌曲《Can You Hear》是關於自己一個異地戀的經驗，但最後Long D不成功而分手。她謂對方是德國人，最近自己跟姐姐去德國旅行時，仍勾起很多回憶，笑言：「好辛苦，以為自己冇嘢，但啲回憶返晒嚟。（去返之前去過嘅地方？）又冇，係啲語言、環境同以前一樣。」

她謂其實此段情已是十年前的事，但就很刻骨銘心：「可能因為我哋相識特別，我哋係喺香港認識，嗰年我喺外國讀書返嚟放暑假，佢就嚟香港旅行，我哋係喺科學館識，之後嘅發展就崎嶇得嚟又好浪漫，都拍咗一年幾。」而講到現時已單身幾年，問到可心急拍拖？她坦言：「一心急就好易揀錯人，如果遇到有potential嘅人都要留意耐啲、認識了解、溝通多啲先得，試過有個溝通咗半年但發覺嗰個人係玩家，因為畀人呃過，所以依家醒咗好多，《怎麼你不找我》就係寫畀呃我嗰個。」

而講到《勁歌金曲頒獎禮》將至，而《萬千星輝頒獎典禮》她又有幾首劇集歌入圍，問到可有信心？她坦言：「冇諗，其他人都好多好歌，所以唔好抱咁大期望，邊個攞都開心。」