英國奧斯卡BAFTA：《小丑》獲11提名領先

被喻為「英國奧斯卡」的《英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（BAFTA）公布提名名單，DC超級英雄蝙蝠俠宿敵外傳《JOKER小丑》（Joker）獲11項提名領先，馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的《愛爾蘭人》（The Irishman）與昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）兩部長篇大作同樣獲10項提名緊隨其後，森曼達斯（Sam Mendes）執導的一次世界大戰片《1917：逆戰救兵》（1917）則獲9項提名。

《BAFTA》部份提名名單：

最佳電影：

《1917：逆戰救兵》

《愛爾蘭人》

《JOKER小丑》

《從前，有個荷里活》

《上流寄生族》

最佳英國電影：

《1917：逆戰救兵》

《Bait》

《For Sama》

《搖滾太空人》

《Sorry We Missed You》

《教廷白煙》

最佳導演：

森曼達斯《1917：逆戰救兵》

馬田史高西斯《愛爾蘭人》

Todd Philips《JOKER小丑》

昆頓塔倫天奴《從前，有個荷里活》

奉俊昊《上流寄生族》

最佳男主角：

里奧勒度狄卡比奧《從前，有個荷里活》

阿當哉華《婚姻故事》

Taron Egerton《搖滾太空人》

華堅馮力士《JOKER小丑》

尊尼芬派斯《教廷白煙》

最佳女主角：

Jessie Buckley《Wild Rose》

史嘉娜祖漢遜《婚姻故事》

茜爾莎羅倫《小婦人》

查理絲花朗《爆炸性醜聞》

雲妮絲維嘉《星夢女神：茱地嘉蘭》

最佳男配角：

湯漢斯《在晴朗的一天出發》

安東尼鶴健士《教廷白煙》

阿爾柏仙奴《愛爾蘭人》

祖柏西《愛爾蘭人》

畢彼特《從前，有個荷里活》

最佳女配角：

羅拉丹恩《婚姻故事》

史嘉娜祖漢遜《陽光兔仔兵》

Florence Pugh《小婦人》

瑪歌羅比《爆炸性醜聞》

瑪歌羅比《從前，有個荷里活》