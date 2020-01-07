岑潔儀單拖湊兩個仔嘆辛苦：病嘅資格都冇

藝人岑潔儀（Zoey）於2012年下嫁馬來西亞商人Dixon後，現育有兩子。做少奶奶的她，閒時家頭細務都交由工人姐姐負責。今日，她在社交網上載自己為兩個小朋友沖涼、帶出街的照片，令她大嘆不習慣，指原來沒有工人姐姐幫手是那麼辛苦，她留言：「經過呢一個月，我真係好尊重所有冇工人姐姐，冇家人幫忙一打二的全職媽媽，更覺得自己好幸運有一個幫到手，放心的工人姐姐，我姐姐返到屋企嗰一刻，我差點哭出來，呢一個月真係好累，累到連病嘅資格都冇，所以我只病了一日不停食藥，叫自己要快快好起來。」

她表示冇工人姐姐的時間，每日都不停鼓勵自己要「一定得，一定得」，她表示：「由朝早8點做到晚上10點，呢份工真係不容易， 洗衫，煮飯，清潔屋企，陪玩，餵食，換片，餵奶。你望落去是一件很容易的事， 其實做得好真係好有難度。不過幾辛苦我都完成了，做工係辛苦，但係陪伴小孩一點都唔辛苦，我同兩個仔已經做到形影不離，孭帶孭住一個，手拖住一個，連體嬰經常在一起。 我經常告訴自己要好好珍惜他們還在身邊，需要你的日子，因為日子過得好快，他們長大了有自己的生活和家庭。」

她享受小孩在身邊的日子，最終亦令她成功減肥瘦了8磅，她說：「為母則強係逼出來的，我完成了一個月艱鉅的任務，一打二真的不容易。老公一定要好好愛錫自己老婆，唔好再嫌三嫌四話屋企唔夠乾淨。老公講小一句當幫忙，我可以出街食飯了。」