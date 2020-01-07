經歷難關學到嘢！陳蕾自責想放棄一切

歌手陳蕾到電台宣傳新歌《相信一切是最好的安排》，表示新歌是去年12月派台，覺得此曲幫2019年的陳蕾做了最美好的總結：「呢番話喺過去一年同自己講得最多，每個難關都會令自己學到嘢，如果喺難關後企番起身，就好似係重生嘅感覺，上年確切明白呢10隻字嘅力量，覺得2020年新一年係新希望。」她又謂同事會聽收音機，除夕夜聽到幾乎每個節目都有播她的歌，故她感覺新歌可以帶給人希望。

她又謂人生每逢有重大轉變，就會進入自責狀態：「後期我覺得可以反省，但唔可以自責太耐，因為會變咗否定自己，所以有困難開始學習要改變自己嘅心態，依家都學到自己內心愈嚟愈平靜，會由過去嘅挫折有領悟。」問到2019年發生了甚麼挫折？本身獨立公司的她坦言是2018年底與團隊分道揚鑣：「我覺得好重要嘅人最後選擇分道揚鑣，呢件事對我影響好大，佢哋係我香港嘅倚靠，突然我覺得好孤獨，好似孤軍作戰，有諗過放棄一切，返廣州做平凡女仔算，所以嗰個階段有好多反思，但上年好似重生咗，打破原有嘅諗法。」

提到在叱咤頒獎禮奪得「唱作人銅獎」，問到慶祝了未？她表示與室友鄧小巧齊齊食杯麵慶祝：「嗰晚攞完獎去咗飲嘢，兩個都話好肚餓，但冇嘢食，所以兩個食杯麵慶祝，雖然之前已經食完嘢，可惜冇咗實體頒獎禮，我哋本身仲講笑話搞個『廚房宣言』，哈哈。」