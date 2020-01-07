與林超賢四度合作　彭于晏首次體會「害怕」

英皇電影《緊急救援》將於內地大年初一上映，該片於內地舉行試映場，導演林超賢與彭于晏（Eddie）、王彥霖及徐洋特別到戲院，親自聆聽觀眾最真實的迴響，作為賀歲檔焦點大片，觀眾一面倒好評，並指影片讓人熱血沸騰，充滿驚喜！現實中有參與救援工作的女觀眾，更被電影感動得眼紅紅，並分享了她的故事，令不少現場觀眾送上熱烈掌聲。

聽完現場真實救援人員的評價，導演林超賢在現場說道：「《緊急救援》的主角是一群守護海上平安的英雄，他們直接面對大自然的恐懼，撐着一口氣用來克服所有難關，這口氣就是勇氣！」

熱氣纏身五分鐘

今次是彭于晏與林超賢的第四度合作，過往皆呈現不一樣的視覺衝擊與凌厲影像，這次Eddie直言，第一次體會「害怕」！他謂：「我們的衣服可以拿幾百度的火燒，還要再塗防火膠，等待拍攝的時候，我第一次體驗到害怕！我們有氧氣樽，我每次都要自己檢查一遍，發現不知不覺間，我已經在（真實的）狀態裏，所以拍每一個鏡頭，火場裏面，我們每個人都沒有在表演，我們是用身體體驗！火在身上燒的時候，我能感受到熱氣在我身上有5分鐘離不開，仍然在全身燃燒！」

林超賢是圈中馳名的「魔鬼導演」，他笑道：「聽過很多人說，同我拍戲好難頂，要克苦、克己！」這次《緊急救援》難度進一步升級，對於彭于晏、王彥霖、辛芷蕾、徐洋、陳家樂等被譽為史上顏值最高的救援團隊，他們不單有漂亮外表，更有堅毅無比的奮鬥精神，令導演由衷敬佩：「首先，他們願意來拍《緊急救援》，已經很值得欣賞，面對這種風格的電影，接拍是對自己的一份挑戰！台前幕後皆是，做完這一次，大家未必肯同我做第二次，因為來過一次，已經足夠！」

訓練極辛苦

最新曝光的電影製作特輯「高強度訓練篇」，可見一班演員為求化身最專業的救援人員，拍攝之前先要接受連串難苦特訓，包括直升機救援懸吊技術、直升機救援理論與部署、深水救援技潛訓練、深水極限體能訓練等等，雖然教官們都明白這班演員沒有任何救援訓練的經驗，但為令大家無論在心理與生理狀態，均得到進一步提升，特訓難度從沒鬆手過，獲林導演讚賞最愛挑戰自己的彭于晏，繼續全程投入，上過許多不同的課程，不斷跟教官了解救援人員的技術與安全措施，他坦言：「訓練其實是最累的，拍攝時就把過去的訓練，全部展現在電影裏面！」

對唯一女將辛芷蕾，導演與教官亦未有放軟手腳，讓她吃盡苦頭：「導演給我們最充足的訓練，練到每個人都累到不堪！」當然，芷蕾也深深明白，導演其實也是用心良苦，「有了這些特別緊張的強大訓練以後，拍攝時相對輕鬆得多了！」