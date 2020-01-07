許靖韻成人氣票王　巨型廣告板登陸21個城市

歌手許靖韻（Angela）早前參與綜藝節目《這樣唱好美》，繼早前與台灣歌后蔡琴合唱《讀你》，在最後一集總決賽的節目中，身為「幫唱嘉賓」的她又與樂壇前輩陳明合作《寂寞讓我如此美麗》，被稱為「柔情歌后」的陳明，自爆自己是《這樣唱好美》的忠實粉絲，表示聽過Angela在節目中唱過的每首歌，大讚音色清亮，對她留下深刻印象。

除了演唱環節，節目設有網上人氣比心投票，四期的投票中，Angela先拔頭籌於首兩期均成為票王第一位，其超大型廣告板隨即登陸於十個大城市，包括：北京、上海、西安、寧波等，廣告板均掛於商業大廈外牆，吸睛度十足。雖然在第三期的投票稍為落後，但最後一期的投票，Angela再次獲得第一名，「三冠王」的成績，令她成為最終的「人氣票王」，她的巨型訂製廣告板可一次過登陸北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、長沙、成都、天津、石家莊、濟南、青島、西安、寧波、合肥、武漢、鄭州、青島、南寧及蘇州二十一個城市宣傳。

對於成為「終極人氣票王」，Angela表示既興奮又感恩：「真係好多謝好多謝投我票、支持我、喜歡我嘅朋友，冇諗過會成為票王，你哋嘅支持係我繼續努力做好音樂嘅動力。」她說：「可以嘅話，希望可以去晒咁多個城市同『自己』合照，哈哈。」