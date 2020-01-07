AGA擔心處女紅館騷　小學老師都撐！

歌手AGA（江海迦）率領一眾同門陳凱詠、周殷廷及樂隊Dusty Bottle為ViuTV音樂節目《Chill Club》錄影。講到AGA的處女紅館騷公開售票，她即大表緊張，因為還未知道售票情況：「自己都有嘗試入網站買飛，都好期待知道票況，有好多朋友都Call我留飛，連小學老師都會嚟睇，好開心有大家支持。（包括救過你個韓國男仔？）係呀！雖然一直冇聯絡，希望嗰日有機會喺後台見面多謝佢。」

AGA指為演唱會共拍攝了4款Poster，趁公開發售同日推出第二款Poster「Weird Dream」。問到農曆新年要閉關冇得大吃大喝？她笑話：「斷絕晒，因為呢次演唱會好考體能，Rundown已經排好，有好多Part要跳舞，出道至今都冇跳過咁多！日日都去鍛煉，見教練嘅時間仲多過屋企人，未試過操到喊，因為下下都中我嘅弱位，上紅館真係唔容易！媽媽有晚見我返屋企，都問我係咪好辛苦，好開心都有屋企人支持，希望場騷都做到百分百咁好。」問到歌衫是否好Sexy？AGA指若果配合到主題都不介意，並預告快將推出新歌。