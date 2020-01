藝人莊思敏與男友Brian打得火熱,雖然兩人發展異地戀,但無損感情,經常爭取時間見面維繫感情。拍拖至上的她,近日連媽媽特意由馬來西亞返港,身邊亦未見其蹤影!妹妹莊思明在社交網上載與媽媽,及孖生家姐莊思華合照,指與媽咪相處得非常開心,更約定農曆新年見面,但卻未見莊思敏在合照中:「今次媽咪返香港,我哋大家都玩得好開心,Love you mom,See you in CNY!」