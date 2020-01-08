39歲莊思敏慌死攝灶罅　急求濟公賜婚

去年9月，39歲藝人莊思敏（Jacquelin）突然在社交網站報喜，宣布覓得台灣男友Brian，成功在「女人四十」前脫單。兩人雖然分隔異地，但無礙戀情發展，為爭取見面更經常穿梭台、港兩地。算得上半個「神婆」的Jacquelin，每年都會在家擺風水陣，又會拜神求財及求姻緣，總算求仁得仁，當然還得神落。日前趁Brian來港短敍三日，他們即時連體到寺廟還神。

歎平民茶餐廳醫肚

當日約下午1時，兩人拍拖現身中環，Jacquelin雖貴為「拿督女」，但對食物要求非常「貼地」，跟男友食平民茶餐廳。食飽飽後，兩人徒步前往附近的濟公廟，Brian似乎對本港的拜神習俗不在行，全程黐實女友並在旁觀察她的一舉一動。在Jacquelin指導下，原本只打算旁觀的Brian亦跟着女友一齊拜神，先上香再化寶，兩人在多個位置上香及鞠躬，一臉認真兼口噏噏，看來祈求愛情得意，早日拉埋天窗。

出手扶落樓梯護駕

還完神後，兩人手拖手行街街，當行到長樓梯時，Brian即緊張扶實穿高踭鞋的女友上落，盡顯細心。其後，他們到珍珠奶茶店買飲料，等候期間不忘卿卿我我，Jacquelin小鳥依人地將下巴靠在男友的肩膊，並用手箍實對方，還不時對着男友甜笑，流露冧爆樣子，又經常在耳邊輕聲細語。拿到飲料後，兩人面貼面攬腰自拍，Jacquelin試完一啖飲品後，將自己的飲料拿給男友試味，再相視一笑，非常甜蜜。