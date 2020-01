東方日報C1：莊思敏趕封灶罅求神賜婚

守Dry多年的莊思敏終於「出 Pool」,跟台灣的珍珠奶茶店老闆Brian拍拖。他日前被發現來港見女友,篤信風水命理的莊思敏即時拉埋對方一齊入廟還神,祈求戀情修成正果,早日離開「灶罅」做寶島人妻!

去年9月,39歲藝人莊思敏(Jacquelin) 突然在社交網站報喜,宣布覓得台灣男友 Brian,成功在「女人四十」前脫單。兩人雖然分隔異地,但無礙戀情發展,為爭取見面更經常穿梭台、港兩地。算得上半個「神婆」的Jacquelin,每年都會在家擺風水陣,又會拜神求財及求姻緣,總算求仁得仁,當然還得神 落。日前趁Brian來港短聚三日,他們即時連體到寺廟還神。

平民茶餐廳醫肚

當日約下午1時,兩人拍拖現身中環,Jacquelin雖貴為「拿督女」,但對食物要求非常「貼地」,跟男友食平民茶餐廳。食飽飽後,兩人徒步前往附近的濟公廟,Brian似乎對 本港的拜神習俗不在行,全程黐實女友並在旁觀察她的一舉 一動。在Jacquelin指導下,原本只打算旁觀的Brian亦跟着女 友一齊拜神,先上香再化寶,兩人在多個位置上香及鞠躬,一臉認真兼口噏噏,看來祈求愛情得意,早日拉埋天窗。

出手扶落樓梯護愛

還完神後,兩人手拖手行街街,當行到長樓梯時,Brian即緊張扶實穿高踭鞋的女友上落,盡顯細心。其後,他們到珍珠奶茶店買飲料,讓身為珍珠奶茶店老闆的男友一嘗本地口味。等候期間不忘卿卿我我,Jacquelin小鳥依人地 將下巴靠在男友的肩膊,並用手箍實對方,還不時對着男友甜笑,流露冧爆樣子,又經常在耳邊輕聲細語。拿到飲料 後,兩人面貼面攬腰自拍,Jacquelin試完一啖,將自己的飲料遞給男友試味,再相視而笑,非常甜蜜。

家姐掛住瘟仔 莊思明做母伴

莊思敏與男友Brian打得火熱,拍拖至上的她近日連媽媽特地由馬來西亞返港,身邊亦未見其蹤影! 妹妹莊思明昨日在社交網上載與媽 媽及孖生家姐莊思華合照,指與媽咪相 處得非常開心,更約定農曆新年見面,但卻未見莊思敏在合照中:「今次媽咪返香港,我 哋大家都玩得好開心, Love you mom,See you in CNY !」