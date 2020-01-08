東方日報C1：莊思敏趕封灶罅求神賜婚

守Dry多年的莊思敏終於「出 Pool」，跟台灣的珍珠奶茶店老闆Brian拍拖。他日前被發現來港見女友，篤信風水命理的莊思敏即時拉埋對方一齊入廟還神，祈求戀情修成正果，早日離開「灶罅」做寶島人妻！

去年9月，39歲藝人莊思敏（Jacquelin） 突然在社交網站報喜，宣布覓得台灣男友 Brian，成功在「女人四十」前脫單。兩人雖然分隔異地，但無礙戀情發展，為爭取見面更經常穿梭台、港兩地。算得上半個「神婆」的Jacquelin，每年都會在家擺風水陣，又會拜神求財及求姻緣，總算求仁得仁，當然還得神 落。日前趁Brian來港短聚三日，他們即時連體到寺廟還神。

平民茶餐廳醫肚

當日約下午1時，兩人拍拖現身中環，Jacquelin雖貴為「拿督女」，但對食物要求非常「貼地」，跟男友食平民茶餐廳。食飽飽後，兩人徒步前往附近的濟公廟，Brian似乎對 本港的拜神習俗不在行，全程黐實女友並在旁觀察她的一舉 一動。在Jacquelin指導下，原本只打算旁觀的Brian亦跟着女 友一齊拜神，先上香再化寶，兩人在多個位置上香及鞠躬，一臉認真兼口噏噏，看來祈求愛情得意，早日拉埋天窗。

出手扶落樓梯護愛

還完神後，兩人手拖手行街街，當行到長樓梯時，Brian即緊張扶實穿高踭鞋的女友上落，盡顯細心。其後，他們到珍珠奶茶店買飲料，讓身為珍珠奶茶店老闆的男友一嘗本地口味。等候期間不忘卿卿我我，Jacquelin小鳥依人地 將下巴靠在男友的肩膊，並用手箍實對方，還不時對着男友甜笑，流露冧爆樣子，又經常在耳邊輕聲細語。拿到飲料 後，兩人面貼面攬腰自拍，Jacquelin試完一啖，將自己的飲料遞給男友試味，再相視而笑，非常甜蜜。

家姐掛住瘟仔 莊思明做母伴

莊思敏與男友Brian打得火熱，拍拖至上的她近日連媽媽特地由馬來西亞返港，身邊亦未見其蹤影！ 妹妹莊思明昨日在社交網上載與媽 媽及孖生家姐莊思華合照，指與媽咪相 處得非常開心，更約定農曆新年見面，但卻未見莊思敏在合照中：「今次媽咪返香港，我 哋大家都玩得好開心， Love you mom，See you in CNY ！」