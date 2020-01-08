去年跑馬地涉酒駕　「細龍太」今早提堂

憑參演無綫劇集《愛．回家之開心速遞》爆紅的女藝人陳偉琪（Vicky），去年10月25日晚上11時許，駕駛寶馬房車在跑馬地與一輛的士相撞。警員調查後發現陳身有酒氣，隨即為她進行酒精呼氣測試，結果錄得79微克，接近超出法例限制3倍，陳涉嫌酒後駕駛被捕，並已獲准保釋候查。警方經調查後，她被控以一項酒後駕駛罪，案件將於今日（8日）上午於東區裁判法院提堂。

案發當日，陳身穿短褲及戴白色Cap帽的陳偉琪，駕駛寶馬房車接載一名女助手，沿跑馬地毓秀街往大坑方向行駛，當駛至近成和道交界，與一輛往灣仔方向駛至之空載的士相撞，兩車車頭損毀輕微，司機及乘客俱無受傷。及後，陳偉琪於早上在社交網上發文道歉。

陳偉琪在社交網上載一張全黑圖片，留言：「對不起，我做錯了！我衷心為事件中受影響的人和所有關心我、愛錫我的朋友們講聲對不起，我會深切反省，認真面對，謝謝！」網友勉勵她知錯能改，並指會繼續支持她。

陳偉琪於2011年榮獲溫哥華華裔小姐亞軍，2013年參選港姐得第5名。加入無綫後多演閒角，在節目《超強選擇1分鐘》爆乳上陣升呢做無綫咪神，近年憑《愛．回家》「細龍太」一角入屋。Vicky多才多藝，擅長彈豎琴，在美國的「世界表演藝術錦標賽」橫掃多個獎項。