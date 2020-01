名模馬詩慧同王敏德嘅大女王曼喜(Kayla),同新女友Elaine打得火熱,近日仲孖住去東京「充電」,呢日佢喺社交網透露去主題公園玩,仲童心未泯咁帶住頭巾係咁同Elaine玩自拍,佢仲以英文大晒愛的宣言,相當甜蜜:「When you’re at your fav place on earth with your favorite person. (喺我最鍾意嘅地方,同我最鍾意嘅人一齊!)」雖然Kayla話日本好凍同落雨,不過見佢玩得咁開心,相信佢唔會怕凍啦!