《俏Betty》45歲主創Silvio Horta吞槍自殺

著名電視劇《俏Betty》主創Silvio Horta周二於邁阿密一間酒店，被發現吞槍自殺，終年45歲。《俏Betty》於2006年啟播，推出4季，直到2010年結束，曾獲《金球獎》最佳喜劇電視劇，女主角America Ferrera亦獲喜劇視后。

America得悉Silvio死訊後，於社交網站Instagram上載她與Silvio以及《俏Betty》班底的合照悼念，留言表示：「我聽到《俏Betty》主創Silvio Horta死亡的惡耗，感到震驚與痛心。他的才華與創意，為我與其他很多人帶來大量歡樂與光明。我知道他的家人與至親現在一定很痛苦，而整個《俏Betty》大家庭都深深受到打擊。」

Silvio是古巴裔美國人，於19歲時出櫃公開是同性戀者。他首個創作的劇本是1998年電影《奪命傳說》（Urban Legend），到2006年創作《俏Betty》才真正大紅。不過《俏Betty》於2010年結束後，他陷入事業低潮，創作的電視劇都沒有去到正式製作階段。