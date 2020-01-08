爆李成烈好葡萄　聖圭今退伍會1,300粉絲

韓國男團INFINITE的30歲隊長聖圭去年5月入伍，他今日完成近兩年的兵役，在江原道高城郡土城面的陸軍22社團退伍，他退伍後隨即會見傳媒及在高城綜合體育館內與粉絲見面，近1,300名粉絲租了數十部旅遊巴，一早來到現場迎接聖圭，聖圭所屬事務所為冒寒而來的粉絲送上熱飲和零食。

問到退伍的感受，聖圭笑着說：「仲係唔相信我已經退伍，心情好好，當然係好好。」他坦言在服役兩年間，因為不能與想見的人見面，所以感到很辛苦，但在軍隊中他亦有機會想了很多東西，為他的軍隊生活帶來很大幫助。

而聖圭將會加入MBC新節目《物以類聚》，亦將亮相JTBC節目《認識的哥哥》，聖圭表示：「可能會好掛住一齊當兵嘅朋友們，我一直好想返嚟唱自己嘅歌，之後我會有好多活動，唔知要從邊度講起，大家多多期待啦。」

聖圭是隊中最先當兵的成員，而隊友李成烈則在他之後入伍，曾合作演出陸軍音樂劇《歸還》，聖圭就大爆李成烈十分羨慕退伍的他：「成烈好羨慕我，INFINITE成員們，希望大家加油，健康地退伍，成烈加油呀！」他又感謝等了自己兩年的粉絲，承諾會努力報答大家。