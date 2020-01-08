唔只朱鎮模　韓媒爆多名藝人遭黑客入侵手機

韓國男星朱鎮模所屬事務所指最近有黑客入侵朱鎮模的手機，盜取他的個人資料，並用此威脅朱鎮模，恐嚇若朱鎮模不交出金錢，便會將資料賣給傳媒，事務所指會收集資料，採取法律行動追究。今日有韓媒報道指，除了朱鎮模之外，亦有著名演員、偶像歌手、導演及星級廚師遭入侵手機及被勒索，至今受害人已超過10名。

報道指黑客的目的是勒索金錢，金額由5,000萬至10億韓圜（34萬至677萬港元）不等，他們都是用藝人的私生活作勒索工具，恐嚇對方若用錢交換，便會將資料公開，一名偶像歌手就曾因擔心私人影片被公開而用金錢解決，而最近朱鎮模未有理會黑客的恐嚇，對方就威脅會將他和其他演員的短訊記錄賣給新聞社。

而記者發現遭恐嚇的演員、歌手、導演及廚師都是使用同一系列的手機，對方是透過入侵手機取得相片、短訊及影片等資料恐嚇受害人，黑客很可能是從存有過往備份檔案的雲端取得資料。記者又發現向受害人收到的恐嚇短訊中有不少錯字，語法亦十分不自然，故懷疑對方並不是南韓人，加上對方稱就算報警也不會被找到，因此推斷黑客一般是居於中國的朝鮮族。