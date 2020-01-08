爆MOMOLAND係造假　DAISY被追討744萬違約金

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》去年7月爆出造假風波，節目製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範因涉詐騙及受賄等而被拘留，《Produce X 101》出身的限定男團X1因造假風波而從去年11月開始停工，成員各自所屬的事務所前日見面時未能達成協議，最終解散收場。而女團MOMOLAND出身的DAISY昨日接受KBS新聞節目《News 9》的訪問，大爆2016年播出的Mnet選秀節目《尋找MOMOLAND》亦是造假，指出道成員一早內定！

DAISY在受訪時指雖然當時她在節目中被淘汰，但其後事務所就跟她說「已經有定下的計劃，你不用太傷心」，並提議她加入MOMOLAND，而她於2017年加入組合，但她與母親就發現合約上寫着6,600萬韓圜（約44萬港元）的金額，原來是要MOMOLAND成員承擔《尋》的製作費。

所屬的MLD事務所去年11月突然指正與DAISY商討關於演藝活動的問題，宣布組合將以6人陣容活動，DAISY受訪時指：「我從去年5月開始表達我想參與活動的意願，但等了8個月，也沒有任何機會，我說我可以復工，但公司一直說『不是，你還是休息比較好』。」當DAISY提出解約，事務所便要求她支付11億韓圜（744萬港元）的違約金。

而MLB事務所就強調在《尋》中並沒有造假或不當行為：「《尋》唔係以素人為對象，而係畀旗下嘅10名練習生出道嘅選秀節目，當時為咗出道而要請3,000名觀眾，但最後因為條件未達到，組合都冇出道，所以造假係點都講唔通，雖然節目完結後，淘汰嘅練習生會被解約，但因為代表理事覺得DAISY有充分嘅可能性，所以畀佢留低。」

至於被指要成員承擔製作費，事務所就指合約是以公正交易委員會的標準專屬合約為基礎，亦是在成員及其父母的同意下決定的內容，並指DAISY的母親從去年開始多次恐嚇事務所，因他們未有理會，才做出惡意中傷的行為，他們又聲稱會公開可以反駁DAISY的證據，並會採取法律行動應對。