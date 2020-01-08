得蔡思貝一個？胡鴻鈞嘆桃花比讀書時期少

歌手胡鴻鈞（Hubert）為新歌《沒身份妒忌》到電台宣傳，講到之前有傳被唱片公司雪藏，現新一年終於「解凍」出歌？他否認被雪，只因上年要拍劇，之後又遇上受傷要休養，所以才過去一年未出新歌。他笑言：「撞完個腦比以前聰明咗！（所以媾到蔡思貝？）媾唔媾到女同聰明冇關嘅，讀書反而仲多桃花，依家少好多啦！」他說新歌是自己創作，開心推出後即上到網上平台的冠軍。問到緋聞女友蔡思貝可有聽過新歌？他強調大家只是「好朋友」並謂：「未喎！（你接送佢時，你車入面冇播首歌佢聽？）嗰時未有呢首歌，咁如果係friend知我出歌應該有聽啩，但佢又忙緊拍劇。」

睇好張敬軒、周柏豪得獎

講到勁歌金曲頒獎，雖然去年沒有歌曲入圍，但Hubert稱都會出席：「咁多年嘅各大頒獎禮有獎冇獎都會出席，呢個係一種尊重，有個藉口可以扮靚。」睇好誰攞獎？他稱會選偶像張敬軒，亦有心水是周柏豪，他有看劇集《多功能老婆》，他演的暖男角色很貼心。想演這類「暖男」？Hubert謂：「如果有我都想做。」講到試下用柏豪劇中冧女對白向蔡思貝說一次，他笑言：「有機試吓啦！」