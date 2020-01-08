湯唯大陸拍戲染4次流感　戴霧化器保命

內地女星湯唯與朱亞文主演的跨年史詩巨製《大明風華》播映以來收視居企，除了長期佔據內地電視頻道收視榜首，更連續多日於「黃Viu煲劇平台」奪人氣劇Top 1寶座。《大明風華》劇組日前釋出花絮，有劇迷發現，湯唯在拍攝期間需要戴上醫用霧化器，極為擔心。其實湯唯受訪時曾透露，由於《大明》片場空氣差、霧霾指數高，令她在拍攝過程中先後患上四次流感，更一度發燒至39.9度，即時被醫生下令住院，以及服用抗生素治療，可見她為了拍劇去到好盡！

劇中湯唯詮釋明朝孫皇后的傳奇一生，那管有網友批評她在劇集開播之初演技生硬，百毒不侵的湯唯不但沒有放在心上，還坦承自己是電視圈新人，並對此深感抱歉。不過，近日就有不少網民為她抱打不平，大讚她的表現與日俱佳，其中一幕泣讀家書更堪稱「演技寶藏」，令人期待劇情發展。

劇集目前已播出一半，劇情講述朱瞻基（朱亞文飾）跟着朱棣（王學圻飾）披甲殺敵，視死如歸的他往家裏寄信，孫若微（湯唯飾）唸出家書時數度落淚、從哽咽到嚎啕大哭，三分多鐘的戲碼展現了驚人的表現、感染力穿破屏幕，獲網民一致讚賞，有網民指湯唯收到朱亞文信後的哭戲挺好的，比前幾天哭的好很多、又指此乃寶藏電視劇，女主和男主真是歡喜冤家，看他們鬥嘴太好看了。