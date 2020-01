認定張立基！李鈺菲讚男友顧家係好男人

歌手李鈺菲出席電台訪問宣傳她自資的新碟,她說沒有娛樂公司後台,幸有朋友幫忙,故付出的錢不多,她說:「碟有兩首歌《容易夢醒的女仔》和《Oh no oh no 想我嗎?》,《容》好柔情,《Oh》希望帶開心訊息畀周圍嘅人,我有朋友原本心情唔係幾好,聽完我首歌心情就好好,覺得幫到人,作曲作詞嘅人都唔係為錢,係為興趣,所以我都係用咗幾千蚊。」

認定張立基為結婚對象

通告寫着他是張立基太太,問到是否可稱呼她做張太,她笑說:「我哋未結婚,但認定對方,係咪依家唔興結婚?(唔諗結婚住?)順其自然,雖然未結婚,但係我個人好傳統,(係咪因為張立基未送你一個浪漫求婚?)可能都係一個原因。」她大讚男友張立基人品好又顧家,是好男人,工作又盡力,對他大表欣賞。提到男友去年也有新歌推出,問會否情侶檔一起登台?她透露去年9月隨男友到澳洲登台,當時以助手身份,獲大會邀請獨自唱兩首歌,笑言已與男友同台三次,但就未試過合唱,始終未有合唱歌,她說:「合唱我諗未夠資格,企喺佢身邊我好水皮,佢成日話我唔練歌,佢對自己要求好高。」