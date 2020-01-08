認定張立基！李鈺菲讚男友顧家係好男人

歌手李鈺菲出席電台訪問宣傳她自資的新碟，她說沒有娛樂公司後台，幸有朋友幫忙，故付出的錢不多，她說：「碟有兩首歌《容易夢醒的女仔》和《Oh no oh no 想我嗎？》，《容》好柔情，《Oh》希望帶開心訊息畀周圍嘅人，我有朋友原本心情唔係幾好，聽完我首歌心情就好好，覺得幫到人，作曲作詞嘅人都唔係為錢，係為興趣，所以我都係用咗幾千蚊。」

認定張立基為結婚對象

通告寫着他是張立基太太，問到是否可稱呼她做張太，她笑說：「我哋未結婚，但認定對方，係咪依家唔興結婚？（唔諗結婚住？）順其自然，雖然未結婚，但係我個人好傳統，（係咪因為張立基未送你一個浪漫求婚？）可能都係一個原因。」她大讚男友張立基人品好又顧家，是好男人，工作又盡力，對他大表欣賞。提到男友去年也有新歌推出，問會否情侶檔一起登台？她透露去年9月隨男友到澳洲登台，當時以助手身份，獲大會邀請獨自唱兩首歌，笑言已與男友同台三次，但就未試過合唱，始終未有合唱歌，她說：「合唱我諗未夠資格，企喺佢身邊我好水皮，佢成日話我唔練歌，佢對自己要求好高。」