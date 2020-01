藝人陳嘉寶(Anjay)今日30歲生日,搭入三字頭呢個咁重要嘅日子,好朋友賴慰玲、蔡思貝、陳嘉寶、何雁詩、陳瀅同埋吳嘉熙(Cheronna)買齊生日蛋糕同佢慶祝生日,Anjay仲話好感恩呢班朋友一直係自己身邊,永遠咁支持同信任佢,她留言:「如果說我的30歲有一個主題的話,那一定一定是 BLESSED! 五個女生,分成四個單位,各自在沒有溝通的情況下都用心準備了驚喜,結果在29踏入+1的這個關口,我收穫了三個蛋糕和一大束美麗的氣球...但重點,永遠都是你們的信任、愛和陪伴!我也會,一直一直在你們身邊,不論景況,給你們無條件的支持和愛,thank you my sisters!Love you !」

難怪佢仲開心到吹完蠟燭之後,同好姊妹逐個咀對咀錫錫,就知道佢哋感情真係好好!