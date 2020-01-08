湯洛雯今年有喜事？洪永城大讚係好老婆

藝人洪永城（Tony）與湯洛雯（靚湯）為劇集《丫鬟大聯盟》宣傳，提到拍檔黃心穎，靚湯稱：「之前有太多新聞，唔想呢個時候畀太多訊息佢，畀啲空間佢。」Tony指心穎有在群組祝大家新年快樂及希望劇集首播有好成績。講到他有兩劇正在播出，問會否怕觀眾看厭？他笑言不怕，因為自己很多元化：「我有好多唔同性格，而且每套劇都唔同年代，身邊嘅拍檔又唔同。（怕觀眾睇厭定怕女友厭多啲？）女友想見多啲。呢個時候要宣傳劇集，同觀眾見面重要啲。」

另外，Tony大讚湯靚在劇裏劇外都是好丫鬟，因為她經常會幫手相約演員聚會，又指她是好老婆人選，湯靚大爆：「佢成日問我有冇拍拖，我梗係話冇，佢話諗吓有冇人介紹，其實佢唔係第一個人話介紹男仔畀我識，好似劉思希同譚俊彥。（最後有冇介紹？）冇，因為我唔出街。」Tony笑言自己的同性朋友都不喜歡出街，湯靚聞言說：「咁大家喺各自屋企face time啦！」

Tony稱有努力為對方物色對象，又搞爛gag指靚湯欠缺的是「靚湯唔識煲靚湯」，靚湯即反擊指自己叻煲湯。靚湯表示近日做節目，堪輿學家指她紅鸞星動，她無奈地說：「其實年年都話我紅鸞星動，從來唔會話我冇桃花，今年仲話我有喜事，不過我想專注工作先，我唔急。」