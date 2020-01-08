成員寫信告別　X1有望隊新組合同粉絲再見面

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》去年7月爆出造假風波，製作人安俊英因涉詐騙及受賄等被拘留，連累《Produce 48》及《Produce X 101》出身的限定女團IZ*ONE與限定男團X1於去年11月開始被迫停工，X1更於前日宣布解散。

不少粉絲解散消息大表傷心，有部分粉絲發表聲明書，希望想繼續一起活動的成員組成新組合：「仍然有很多粉絲支持維持組合及重啟活動，我們支持同意重啟活動的事務所，如果想繼續活動的成員組成新的組合，我們會全力支持和支援。」

知情人士指有部分事務所對希望繼續一起活動的成員組成新男團，正持樂觀態度考慮中，很可能會像《Produce 101》第二季完結後組成的限定男團JBJ一樣，在指定期間內以小分隊形式活動。

另外，X1出身的金宇碩、曹承衍、宋亨俊及姜敏熙上載親筆信感謝粉絲過去大半年的支持，金宇碩指：「我在X1裏學到了很多，獲得很多人的愛戴，得到了很珍貴的經驗，能和X1成員一起，是我的榮幸，和他們在一起的時間，我會永遠放在心裏，一起哭過、笑過、一起度過每一天的X1成員，比起指責，請給他們溫暖的一句話。」曹承衍就說：「雖然我們11人一起的腳步停止了，希望你們期待，有着看不見的連接的我們。」

而Starship事務所今午透過官方社交網上載宋亨俊與姜敏熙的親筆信，宋亨俊在信中說：「我經常都想報答One It（X1粉絲）的愛，來到現在，才後悔沒有向One It們表達更多，多謝你們總是讓我覺得『原來我正在受到大家的愛戴』、『原來我做得很好』，因為有One It，我才能發光發亮。」姜敏熙就指得知解散消息後，便首先擔心粉絲們，承諾為了再次與大家見面，一定不會放棄。