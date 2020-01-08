舞台劇減至六場　黃智雯錯手拮親袁偉豪

由藝人袁偉豪（Ben）、黃智雯（Mandy）、楊詩敏、錢嘉樂、袁富華及羅冠蘭等主演的舞台劇《今晚打老虎》後日首演，該劇原定演出十場，不過因為社會環境影響，最新公布減至連續兩星期的五、六、日共六場。該劇今日安排探班，主辦單位大名娛樂的老闆林建名帶同生果籃到場為演員們打氣。

對於減場，Ben表示以他所知六場是最基本：「有好多因素所以減場，監製有計劃之後可以走埠，喺新加坡同馬來西亞演出，無綫劇集喺當地紮根多年，都希望當地粉絲可以睇到我哋嘅演出。」至於Mandy稱場數愈少會愈珍惜，會集中火力做好這六場，她自言是演藝學生，但還是首度踏足演藝學院的舞台，感覺夢幻：「之前跳舞同戲劇演出都喺其他場地，一直冇踏過呢個台板，覺得有少少遺憾，所以今次好開心同激動。」

講到排練情況，Ben透露由圍讀至今已有個多月，進度理想，近日每天綵排十小時以上，他在劇中有女裝扮相，問到扮女裝是否要「裝假狗」？他說：「我上圍要紮住，我唔想企喺Mandy隔籬變成好巨型嘅女人，而且件女裝好厚，加上我又好生養。你哋唔好咁膚淺，只係睇嗰度。」他大爆Mandy也要反串扮男裝及以睡衣示人：「因為件睡衣係白色加埋燈光，好性感，有啲線條。」Mandy自言擔心自己笨手笨腳，她笑言剛才差點謀殺「親夫」：「我好少拍古裝，所以唔叻舞刀弄槍，但劇中我要舞劍，每次都有啲甩轆，每日都畀到驚喜阿Ben。」Ben表示對方今日不慎用道具刀刺中他：「佢好大力，真係頂到，依家都仲痛，不過佢都有受傷。」Mandy謂他們有雙人舞表演，當中不乏托舉動作，她因而受傷，所以舞步亦有所調整。