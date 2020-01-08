BTS拍片謝粉絲　華莎捱凍晒線行紅地氈

韓國音樂頒獎禮《第9屆Gaon Chart Music Awards》今晚在首爾蠶室室內體育館舉行，雖然今日首爾氣溫只得兩度，但一眾女團都捱凍以性感造型現身紅地氈，MAMAMOO成員華莎以低V連身裙晒線又晒腿，(G)I-DLE成員穗珍就身穿露膊裝騷香肩及事業線，ITZY成員禮志與Lia就分別穿小背心及低胸裝性感示人，女歌手金請夏亦晒腿現身。

人氣女團TWICE的同門師妹ITZY與人氣男團防彈少年團（BTS）的同門師弟TXT同獲新人獎，未有出席的TXT透過影片分享得獎感受，男團Stray Kids與女團(G)I-DLE則獲頒「年度World Rookie獎」。而大會選出過去一年每月銷量最高、音源成績最好的歌手，女歌手Ben、組合MC The Max、華莎與少女時代隊長泰妍均奪得年度歌手獎。

而缺席頒獎禮的BTS就獲得年度歌手獎、年度社交明星獎及年度專輯獎，他們透過影片多謝喜歡他們音樂的所有人，IU亦獲得年度歌手獎。