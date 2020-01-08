撳4次鐘先有人應　莊思明怒插國泰服務差

藝人莊思明今日在社交網上載千字文吐苦水，事緣她應朋友邀請到泰國出席一個宴會，因為由朋友負責安排航班和酒店，故自己沒有再特別多加要求下，乘搭了國泰航空的經濟客位起行，但在航班中遇到不快事！

她在FB發長文：「我今朝乘坐嘅航班係國泰嘅CX 619，我坐位係43D，我係航班中途㩒（撳）咗個叫空中服務員嘅燈因為我想借支筆填入境表。我㩒（撳）咗一次好耐都冇人嚟於是我就睇睇我坐位上嘅燈，咦，點解熄咗但又冇人問我有咩需要嘅？唔緊要，我再㩒（撳）過，點知又係俾（畀）人熄咗。之後我㩒（撳）第3次，今次我就刻意向後啤睇吓會唔會睇到究竟發生咩事，終於俾（畀）我睇到啦，原來有個空姐係我後面熄咗我盞燈然係就擰轉面行開咗！佢係完全冇問過我有咩需要就行開咗，我想叫都叫唔住佢！」

當她一而再再而三都被忽略的時候，及親眼看到空中服務員的行為，她說：「我開始明白事情可能並唔係我想像中咁簡單！跟住我再㩒（撳）第4次，終於有個女仔急急腳走嚟。填完表後我諗咗一陣剛剛發生嘅事，我覺得有需要同機上嘅高級空中服務員表達，因為我唔希望呢種不快嘅事情會發生喺其他人身上。」

之後有位高級的男空中服務員向她道歉，她續留言：「不停同我講唔好意思同埋佢不停來來回回咁幫我揾係邊個空姐咁唔專業。過咗幾分鐘左右個男空中服務員過嚟搵我，佢同我講佢已經同經理講咗件事同埋已經發現咗係邊個，佢問我想點處理。」

最後莊思明說：「如果國泰嘅高層想了解更多關於這次事件嘅詳情，我絕對歡迎你哋同我聯絡！」