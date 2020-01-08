入行12年首提名！趙希洛為「何太」狂煲變態片

有無綫「御用癲婆」之稱的趙希洛憑着無綫人氣劇集《金宵大廈》中的「何太」角色，為她帶來入行12年首次在台慶頒獎禮獎項提名，兼且越級挑戰「最佳女配角」。趙希洛近日忙為頒獎禮置裝，到中環一間珠寶店挑選首飾增加火力，說到候選女配角，她坦言：「入行12年第一次獲得提名，收到消息都幾突然，聽到係女配角都有啲震驚，以為會係飛躍進步獎先。其實何太係唔好嘅角色，精神有問題搶人BB，仲做埋小三搶埋人老公，好少呢類型角色會有咁大回響。」

為「何太」做足功課

趙希洛在《金宵大廈》單元《嬰》中憶子成狂，用計搶走「豆豉仔」，尤其令一班媽媽觀眾看得心寒，演技大讚，她笑說：「其實都係做咗三次癲婆啫，《八卦神探》、《實習天使》同埋《金宵大廈》，當初接到何太角色第一個反應係，又做癲婆！接嗰陣都諗點樣可以突破。」她為了令演技進步，除不停看電影，連精神有異、變態殺人的紀錄片也不放過，年中更到了法國修讀短期的演技課程。身為「御用癲婆」的她笑說：「我都驚再做癲婆，唔想畀人覺得冇新意，就算做癲婆都可以有唔同演繹方式，好似睇完電影《小丑》，連主角訪問片段我都睇晒，啟發到可以用另一角度去做何太，再接癲婆都可以有突破畀觀眾睇。」

大讚對手強勁

女配角獎項爭崩頭，趙希洛覺得自己已經盡了所能演好角色，能否得獎要看同事投票，她說：「對手真係好強，龔慈恩、高海寧、車婉婉、蔣家旻都係好資深嘅演員，角色同啲戲都做得好好。」

場地：ARTE MADRID（IFC）