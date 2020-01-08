劍雄奸出汁！黃浩然恨做視帝：憎我就投票

黃浩然憑「尚劍雄」這個賤男角色角逐今年台慶最佳男主角，他笑言現時出街仍有人表示要打他，所以充滿信心：「咁多年提名過咁多次，今年仲攞唔到就真係……今年機會幾大，其實個角色幾受歡迎，啲人憎我就當係愛我！（演反派好難得獎？）所以我要呼籲大家支持吓，大家憎我就投我一票！」他亦不忘為同劇的楊千嬅及周柏豪拉票：「如果覺得我太衰，咁就投畀柏豪啦！」

對於出道多年來只得過「飛躍進步男藝員」一獎，會否覺得自己跟獎項無緣？他坦言：「係要加埋觀眾口味、天時、地利、人和，所以個獎先咁珍貴。你問我想唔想攞？我想攞！」

靠催眠做賤男

問到身為專一老公，如何把賤男角色演得入型入格？浩然表示主要靠劇本及監製的「催眠」：「監製不斷同我講呢個世界真係有啲咁嘅人，男人唔壞女人唔愛。我初頭都擔心，有啲對白真係好難講。（老婆有咩意見？）佢話睇清楚我個人，哈哈！佢睇得好投入，覺得我喺劇中完全係另一個人，又話原來你可以咁衰。」問到如果可以選擇，會想演《多》劇哪個角色？他說：「後生十幾年，就一定係做Oppa，角色討好又有發揮，不過呢個角色非柏豪莫屬，佢大多兩年都做唔到。我接到劇本時同柏豪講，我唔會畀你贏晒，我要同你競爭吓！」

場地：軒琴居

Hair: DY @ Muse