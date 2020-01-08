又笑又喊！鄧月平處女下海挑戰「變態」賽

擁有火辣身材的「宅男女神」鄧月平（Larine），近日處女下海挑戰自己參與廚藝真人騷《辣伙頭》，望廚藝更有進步。她直言此節目並非當初想得如此簡單，更笑言以「變態」形容當中經歷：「拍呢個節目都辛苦，因為每次一拍就拍到半夜，我哋成班參賽者為咗可以方便拍攝，就住喺附近嘅酒店，每日都晨早起身，個個拎住個喼咁返去拍攝現場。同埋佢哋要50分鐘即場抽、即場煮，仲要係有高要求咁煮，好似一個麵包，唔單止要整得好食，仲要整得創新，同埋有5星級嘅擺盤，所以每次都係新挑戰，絕對唔簡單。 」又指當中拍攝時能炮製不少珍貴食材，包括黑松露、龍蝦和鮑魚等，絕對是難得的機會。

視參賽者為戰友

雖然今次與眾多美女比賽，難免是非多兼有比較之心，惟Larine直言與眾位參賽者結成好友，一起嘗盡又甜又苦的滋味，點滴在心頭：「雖然呢個係一個比賽，但係大家冇當對方係對手，會互相幫助大家，有啲咩冇都肯伸出援手，大家非常有愛。最難忘係當有人因為輸咗而要離開嘅時候，我哋會唔捨得而喊，亦會有時因為自己失手而喊，所以呢個節目都有好多感受。」

作為比賽難免有輸贏的時候，但Larine坦言更着重能成功挑戰菜式：「自己對輸贏都睇得好開，因為我覺得認真對待每一個回合，即使輸咗都無悔，同埋自己覺得煮嘅嘢食出嚟好味，啲人食得開心，自己就好滿足，而唔係靠個輸贏而拎個滿足感。」

場地：天慶