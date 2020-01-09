培訓仔仔吳所謂　吳京娶啱老婆

都說成功男人，背後有賢妻支持，成就吳京為最強票王，和他結婚五年並育有兩子的太太兼內地主持人謝楠功不可沒。在吳京拍《戰狼》前，因不被投資商看好並撤資，謝楠為支持老公，同意對方投下所有積蓄兼賣出市值八千萬元的豪宅來開拍，當時謝楠跟他說：「沒事，我還有套小房子，要真賠了，我養你！」結果《戰》打出漂亮的一仗，票房超過五億人民幣，自此吳京一帆風順，往後作品叫好又叫座，不少網民盛讚吳京「娶對了老婆」！

銀幕上為硬漢子的吳京，私底下是搞笑爸爸。早前謝楠在內地節目《成為媽媽後》大爆吳京的湊仔趣事，不單常安排兩個兒子對打「動武」，有時更把兒子抱起來當作機關槍來玩，又說有次吳京和兒子吳所謂去外地遊玩，期間因天氣熱，吳京搞笑的在博物館門前，和兒子一起跳求雨舞！雖然長子名為吳所謂，但吳京對兒子的期望「有所謂」，謝楠爆料指替兒子揀小學時，吳京曾拋出「靈魂三問」：「學校有否體育館？有否游泳館？有教武術嗎？」謝楠反寸對方不如送兒子去體育運動學校！而吳京更曾說希望兒子在廿五歲前，能學會拳擊、賽車、散打、滑雪等，又說兒子必須練武，否則保護不了女友，就不是男人！