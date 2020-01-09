【閨蜜睡房】李彩華親熱戲封嘴　錫面冇問題

去年結婚的李彩華（Rain），過去一年依舊中港兩地工作及周遊列國旅行歎世界，雖然多了一個人妻身份，但生活上絲毫不變。早前她擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房》嘉賓，一連三集與主持兼好友俞詠文分享人妻生活。

旅行先斬後奏

Rain坦言仍未習慣人妻身份：「覺得自己係一個獨立個體，好似突然間同班Friend去旅行，都冇通知聲老公，係決定咗之後先同佢講我今個禮拜去旅行，佢『吓』咗聲，問我可唔可以通知佢先決定。」又自爆早前病倒在家休息，整天沒出街，被老公取笑她「身體最誠實」，病了才在家：「佢話『好老實，呆在家裏，是不是太乖啦』。」

私人空間有好處

她笑言婚後經常與老公分隔兩地生活，身邊不少閨蜜羨慕不已，她亦覺得不錯，認為婚後應該有小小的私人空間，對夫妻關係有好處。問到是否不接親熱戲？她笑言：「錫面應該得，因為冇問過錫面得唔得，老公淨係話咗錫嘴唔得！」並補充：「總之知道錫嘴唔得，其他冇問，我咪當得囉！」Rain自信身體好、有魄力，揚言今年努力開始生B計劃，希望年中成事。雖然想做人母，但無損其事業，希望繼續攞獎。想知道Rain更多心底話？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！