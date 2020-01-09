百億票房稱王！吳京打贏正牌Rambo

去年內地影視行業受「限酬令」、內容審查如「限古令」，以及范冰冰逃稅引發加強打擊逃稅及提高稅率等因素影響下步入寒冬，接近3,000間影視公司先後停業，不少藝人面臨「失業」，就算是一線藝人也未必有工開，傳超過30部劇集及40部電影要叫停，惟內地票房卻大收旺場。全年上映達二百多部電影，票房共收641億人民幣（約718億港元），相比前年的607億人民幣（約680億港元），足足多出38億人民幣，吳京及周冬雨更是華人演員的票王票后，為內地票房進帳不少！

片酬逾3,500萬港元

在去年「福布斯中國名人榜」奪得第一名的吳京，現時片酬躍升至超過3,500萬港元，憑電影《戰狼》及《殺破狼》系列打出名堂的他，去年憑電影《流浪地球》、《我和我的祖國》及《攀登者》三部電影，票房共收約89億人民幣（約100億港元），擊敗杜江及張涵予，成為2019票王。論歷年戰績，從影21年的他，主演14部電影，總票房至今累積約165億人民幣（約184億港元）。

憑《戰狼》系列被譽為「中國版Rambo」的吳京，2019年個人票房比「正牌Rambo」史泰龍更厲害，單是內地票房已完全大幅拋離對方。現年73歲的史泰龍去年只有兩部作品《第一滴血：終極血戰》及《逃亡大計3》，而《第》更是Rambo的終章，但「最後一滴血」換來慘淡收場，全球票房只收9,100萬美元（約7.1億港元），連《逃3》個人全球票房合共9,280萬美元（約7.22億港元），敗於吳京之下。識英雄重英雄，史泰龍和吳京本身相識，前年兩人均晒出對打的照片，史泰龍更大讚吳京厲害，指《戰狼2》是中國最成功的電影。

周冬雨華人女演員之首

至於2019年內地票后，排首位是奧斯卡金像影后貝兒娜森（Brie Larson），主演的漫威超級英雄電影《Marvel隊長》及《復仇者聯盟4：終局之戰》收約53億人民幣（約59億港元）票房。排行第二位是內地女星周冬雨，憑五部主演的電影如《少年的你》及《陽台上》等，共收約52億人民幣（約58億港元），相差貝兒娜森約1億元，但她已是華人女演員之首，她更是少數不被影視寒冬影響的多產女星，全年有五部電影、兩部電視劇、五個綜藝節目及十多個廣告代言，她整年的亮眼成績蓋過如章子怡、趙薇、周迅等前輩。

去年打入「福布斯中國名人榜」第7位的周冬雨，比起吳京事業發展一帆風順，早在2010年以「謀女郎」姿態入行拍處女作《山楂樹之戀》而一躍成名，影壇發展如日方中，並憑《七月與安生》首奪金馬影后。早前她現身內地真人騷《小小的追球》時，大談當年被邀去試鏡時，以為是一個騙局：「我沒名氣，不漂亮。被邀請試鏡，還以為遇到騙子，後來見到張藝謀，還有很多身材高挑、性感漂亮的競爭者，才覺得這不是一個騙局。」